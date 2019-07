POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUM HEILBRONN VOM 06.07.2019 MIT EINEM BERICHT AUS DEM STADT- UND LANDKREIS HEILBRONN

Heilbronn (ots) – Heilbronn: Brand einer Papierballenpresse Am

Samstag geriet gegen Mittag im Industriegebiet Böllinger Höfe in der

Pfaffenstraße eine Papierballenpresse in Brand. Durch das rasche

Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand soweit unter Kontrolle

gebracht werden, dass ein Übergreifen auf das nebenstehende

Firmengebäude verhindert wurde. Nach ersten Schätzungen entstand ein

Sachschaden in Höhe vom ca. 20.000 Euro. Personen wurden nicht

verletzt. Nach den derzeitigen Erkenntnissen dürfte ein technischer

Defekt ursächlich für den Brand gewesen sein.

