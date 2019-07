POL-EL: Meppen – Sattelzug festgefahren

Meppen (ots) –

Gestern Nachmittag hat sich der Fahrer eines rumänischen

Sattelschleppers an der Auffahrt zur A31 in Fahrtrichtung Oberhausen

festgefahren. In diese missliche Lage sei er aufgrund einer falschen

Lenkbewegung geraten. Der mit Speiseeis beladene LKW konnte

unbeschadet durch eine Firma aus dem Seitenraum herausgezogen werden.

Die Auffahrt wurde durch die Autobahnpolizei Lingen während der

Bergungsarbeiten für rund 30 Minuten gesperrt.

