POL-MR: 13-Jährige vermisst – Polizei bittet um Hinweise

Hinterland

Seit Samstagabend, 05. Juli, 19.30 Uhr, wir die 13 Jahre junge

Sophie vermisst. Sämtliche Suchmaßnahmen der Polizei und der

Angehörigen verliefen bislang erfolglos. Sie hat sich seit ihrem

Verschwinden noch nicht wieder gemeldet. Sophie besuchte am Samstag

den Kirschenmarkt in Gladenbach und wurde zuletzt gegen 18.30 Uhr in

Dautphetal-Herzhausen gesehen. Sophie wirkt etwas älter (wie 16

Jahre). Sie ist 1,62 Meter groß, sehr schlank und hat schulterlange,

glatte, blonde Haare. Sie trug zuletzt ein graues T-Shirt mit einem

Blumenaufdruck, eine lachsfarbene Bermudahose und Sandalen.

Bei Antreffen des Mädchens bitte Nachricht an die Polizei

Biedenkopf, Tel. 06461/92950 oder jede andere Polizeidienststelle.

