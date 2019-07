POL-DEL: Brake, LK Wesermarsch: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Delmenhorst (ots) – VU-Zeit: 05.07.2019, 15:15 Uhr VU-Ort: 26919

Brake, Bahnhofstraße / Einmündung Neustadtstraße

Ein 33-Jähriger aus Ganderkesee befährt mit seinem Pkw die

Bahnhofstraße aus Rtg. Golzwarder Straße kommend in Rtg.

Dungernstraße. An der Einmündung zur Neustadtstraße biegt er nach

links in die Neustadtstraße ein. Hierbei übersieht er eine ihm, mit

ihrem Fahrrad auf dem Fahrradweg fahrende, entgegenkommende

35-Jährige aus Brake. Es kommt zum Zusammenstoß wodurch die Brakerin

leicht verletzt wird. Durch den Verkehrsunfall enststeht ein

Gesamtschaden von etwa 2100 Euro.

