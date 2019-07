POL-KN: Landkreis Konstanz

Konstanz (ots) – Gottmadingen

Gestürzter Fahrradfahrer / Zeugenaufruf

Am Freitag gegen 15.30 Uhr stürzte ein 49-jähriger Fahrradfahrer,

welcher auf der Hauptstraße in Gottmadingen unterwegs war. Hierbei

zog er sich schwere Verletzungen zu. Nach derzeitigem Sachstand war

ein Motorradfahrer an der Einmündung Hilzinger Straße auf die

Hauptstraße eingebogen. Hierbei zeigte die Lichtzeichenanlage

Grünlicht. Zeitgleich passierte ein Radfahrer den Einmündungsbereich.

Der zu diesem Zeitpunkt auf der Hauptstraße fahrende Fahrradfahrer

muss somit bei Rotlicht die Einmündung passiert haben. Als der

Motorradfahrer beim Vorbeifahren den Radfahrer auf sein Fehlverhalten

hinweisen möchte, schlägt dieser unvermittelt mit der Hand nach

diesem. Hierbei verliert er die Kontrolle über das Rad und stürzt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat

Mühlhausen-Ehingen, Tel.: 07733/99600, in Verbindung zu setzen.

