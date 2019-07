POL-E: Mülheim an der Ruhr: Polizei ermittelt nach schwerem Sexualdelikt gegen drei Jugendliche und zwei Kinder- Aufmerksame Anwohner benachrichtigten die Polizei

Essen (ots) – 45470 MH- Altstadt I-Nordost:

Freitagabend (5. Juli gegen 22:15 Uhr) kam es an der Straße

Eppinghofer Bruch zu einem schweren Sexualdelikt. Aufmerksame

Anwohner bemerkten die Unruhe ihres Hundes und schauten nach dem

Rechten. Im Grünbereich hinter ihrem Garten bemerkten sie eine junge

Frau und zwei männliche Personen. Vermutlich aufgeschreckt von den

Anwohnern, flüchteten die beiden über den parallel verlaufenden

Radweg. Sofort nach Eingang des Notrufes setzte die Einsatzleitstelle

mehrere Streifenwagen ein, darunter Beamte in Zivil und polizeiliche

Hundeführer. An der Heißener Straße 86 entdeckten uniformierte Beamte

der Mülheimer Inspektion eine Gruppe Jugendlicher und Kinder. Nachdem

sie die Gruppe gestellt hatten verdichtete sich der Verdacht. Die

drei männlichen 14-jährigen Jugendlichen und die zwei 12-jährigen

Kinder sind bulgarischer Nationalität und in Mülheim a. d. Ruhr

gemeldet. Die Polizei ermittelt nun gegen die fünf dringend

tatverdächtigen Personen. Die verletzte junge Frau kam ins

Krankenhaus und wird nach der ärztlichen Versorgung polizeilich

unterstützt und betreut. /Peke

