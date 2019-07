POL-UL: (GP) Eislingen – Streit wurde auf offener Straße ausgetragen

Ulm (ots) – Am Freitagabend, kurz vor 20 Uhr, trafen sich zwei

Männer und eine Frau zufällig auf dem Weg zum Stadtfest in der

Stuttgarter Straße. Zwischen den beiden Männern schwelt seit längerer

Zeit ein Streit. Als sie sich nun trafen wurden schnell die Fäuste

eingesetzt. Dadurch wurde ein 19-Jähriger leicht verletzt. Dieser

wiederum bewaffnete sich mit einem Golfschläger aus seinem Auto und

ging auf den 20-Jährigen los. Dieser entzog sich durch seine Flucht.

Er erstattete in Begleitung der Frau beim Polizeirevier Anzeige. Der

19-Jährige konnte durch die Polizei an Ort und Stelle angetroffen

werden. Gegen beide Männer wird wegen Körperverletzungsdelikten sowie

Beleidigung ermittelt.

+++++++++++++++++++++++++++ 1264567

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail:

ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Ulm | Publiziert durch presseportal.de.