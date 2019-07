POL-AA: Rems-Murr-Kreis – Stand 09.30 Uhr: Mehrere Verkehrsunfälle

Aalen (ots) – Beim Parken zusammen gestoßen Backnang Am Freitag,

gegen 16.33 Uhr wollte ein 53-jähriger BMW-Lenker in der Weissacher

Straße auf einem Parkplatz in eine Parklücke einfahren. Gleichzeitig

parkte ein 51-jähriger Citroen-Lenker aus dem daneben liegenden

Parkplatz aus und stieß mit dem BMW zusammen. Dabei entstand ein

Schaden von 3000 Euro.

Radfahrer schwer verletzt Backnang Ein 24-jähriger Peugeot-Lenker

wollte am Freitag, gegen 16.15 Uhr, aus einer Parklücke in der

Sulzbacher Straße rückwärts ausparken. Hierbei übersah er einen

25-jährigen Radlenker, der hinter ihm auf dem Radweg fuhr und stieß

mit diesem zusammen. Der 25-Jährige wurde bei der Kollision schwer

verletzt und musste in eine Klinik eingeliefert werden. Beim Unfall

entstand ein Sachschaden von 2000 Euro.

Betrunken auf Pkw aufgefahren Murrhardt Am frühen Samstag, gegen

01.59 Uhr, befuhr eine 27-jährige Mazda-Lenkerin die K 1902 in

Murrhardt-Hintermurrhärle. Als ein vor ihr fahrender 18-jähriger mit

seinem Opel in den Bamersbergweg einbiegen wollte, erkannte sie dies

zu spät und fuhr auf den Opel auf. Dabei entstand an beiden

Fahrzeugen ein wirtschaftlicher Totalschaden von 8000 Euro. Bei der

Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass die 27-Jährige

erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand. Sie musste sich

einer Blutentnahme unterziehen und ihr Führerschein wurde

beschlagnahmt.

Gegen Hauswand gefahren Weinstadt-Beutelsbach Eine 41-jährige

BMW-Lenkerin befuhr am frühen Samstag, gegen 03.55 Uhr die

Stuttgarter Straße in Beutelsbach. Aufgrund eines Fahrfehlers kam sie

nach links von der Fahrbahn ab, streifte zunächst eine Fußgängerampel

und prallte anschließend gegen eine Hauswand. Beim Unfall blieb sie

unverletzt. Durch die Kollision entstand ein Schaden von 15000 Euro.

