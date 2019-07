POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall – Stand 09.30 Uhr: Mehrere Verkehrsunfälle

Aalen (ots) – Auffahrunfall I Gaildorf Am Freitag, gegen 16.15 Uhr

befuhr ein 49-jähriger VW-Lenker die Karlstraße in Richtung Unterrot.

Kurz vor dem Ärztehaus musste er verkehrsbedingt abbremsen. ein

hinter ihm fahrender 24-jähriger Moped-Lenker erkannte dies zu spät

und fuhr auf. Der 24-jährige blieb zum Glück unverletzt. An den

Fahrzeugen entstand ein Schaden von 1000 Euro.

Auffahrunfall II Ilshofen Gegen 17.28 Uhr kam es am Freitag, gegen

17.28 Uhr , auf der A6 bei Ilshofen zu einem Auffahrunfall. Ein

26-jähriger Daimler-Fahrer erkannte zu spät, dass der Verkehr vor ihm

stockte und fuhr auf den Toyota einer 37-Jährigen auf. Dabei entstand

ein Sachschaden von 8000 Euro an den Fahrzeugen.

Vorfahrt missachtet Crailsheim Eine 82-jährige BMW-Lenkerin befuhr

am Freitag, gegen 16.15 Uhr den Amorbacher Weg und wollte in die

Goldbacher Straße einbiegen. Dabei übersah sie den von links

kommenden Opel eines 63-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Beim

Unfall entstand ein Schaden von 4000 Euro.

Unfallflucht Ilshofen Am Freitag, zwischen 9.15 Uhr und 9.40 Uhr,

wurde ein, in der Ludwigstraße abgestellter Daimler durch ein

unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Dabei wurde die gesamte linke

Fahrzeugseite in Mitleidenschaft gezogen. Der Unfallverursacher

entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am Daimler entstand ein

Schaden von 2500 Euro. Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen sich

unter Tel. 0791/400-0 zu melden.

