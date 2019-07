POL-PPWP: Partyausflug endet mit Strafanzeige

Kaiserslautern (ots) – Ein verloren gegangenes Kennzeichen wurde

einem jungen Fahrzeugführer aus dem Kreis Bergstraße am frühen

Samstagmorgen zum Verhängnis. Die auf ihn aufmerksam gewordene

Streife stellte im Rahmen der sich anschließenden Kontrolle fest,

dass dem Mann nicht nur das Kennzeichen am Fahrzeug fehlte, sondern

seit einer Trunkenheitsfahrt in der Vorwoche auch der Führerschein.

Dass er nach der Beschlagnahme seines Führerscheins kein

Kraftfahrzeug mehr hätte fahren dürfen, habe er nicht gewusst. So sei

er schließlich mit seinem Fahrzeug zu einem Partyausflug nach

Kaiserslautern angereist.

