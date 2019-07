POL-PDKL: Unbekannter Unfallverursacher verursacht Trümmerfeld und flüchtet

Ramstein, L363 (ots) –

Ein bislang noch unbekannter Pkw-Fahrer verursachte am

Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall erheblichen Sachschaden und

flüchtet anschließend von der Unfallstelle. Gegen 08.15 Uhr erhielt

die Polizei Landstuhl mehrere Meldungen von Verkehrsteilnehmern, dass

auf der L 363 zwischen Landstuhl und Ramstein, an der Auffahrt zum

West-Gate, Fahrzeugteile und Verkehrszeichen auf der Fahrbahn liegen.

Vor Ort wird von den Kollegen festgestellt, dass ein Pkw die L 363

von Landstuhl in Richtung Ramstein befuhr und nach rechts auf die

Privatstraße des Bundes abbiegen wollte. Vermutlich aufgrund

überhöhter Geschwindigkeit verlor der Fahrer die Kontrolle über sein

Auto, kam auf den Grünstreifen und kollidierte mit zwei

Verkehrsschildern. Die beiden Verkehrsschilder und einige

Fahrzeugteile, u. a. die vordere Stoßstange, schleuderten durch den

Aufprall auf die Fahrbahn. Der Fahrer flüchtete von der Unfallstelle.

Aufgrund der Trümmerteile dürfte es sich bei dem Unfallverursacher um

einen grünen Seat Ibiza handeln. Hinweise bitte an die Polizei

Landstuhl.

