FW-D: Zimmerbrand mit Menschenrettung in Friedrichstadt – Feuerwehr Düsseldorf rettet eine Person

Düsseldorf (ots) – Freitag, 05. Juli 2019, 22.00 Uhr,

Pionierstraße, Friedrichstadt

Am gestrigen späten Freitagabend kam es zu einem Zimmerbrand in

einer Wohnung auf der Pionierstraße in Düsseldorf-Friedrichstadt. Als

die ersten Einsatzkräfte der Feuerwache Hüttenstraße bereits drei

Minuten nach der Alarmierung vor Ort eintrafen, war dunkler Rauch aus

einer Wohnung in der zweiten Etage eines Mehrfamilienhauses sichtbar.

Der Bewohner befand sich zu diesem Zeitpunkt noch in der Brandwohnung

und wurde umgehend durch die Einsatzkräfte ins Freie gebracht. Hier

konnte er durch einen Notarzt des städtischen Rettungsdienstes sofort

behandelt werden, es bestand keine Lebensgefahr. In der Wohnung

brannten Möbel im Wohnzimmer, die Flammen konnten durch die Feuerwehr

schnell gelöscht werden.

Um 22.00 Uhr am gestrigen Freitag erreichte die Feuerwehr

Düsseldorf ein Notruf über einen Zimmerbrand im zweiten Obergeschoss

eines Hauses auf der Pionierstraße. Durch den Disponenten der

Feuerwehrleitstelle wurde umgehend der Löschzug der zuständigen

Feuerwache Hüttenstraße entsendet. Noch bereits auf der Anfahrt der

Einsatzkräfte, kam die Meldung, dass sich noch eine Person in der

Wohnung befände. Daraufhin wurden zusätzlich der Führungsdienst,

Kräfte der Feuerwache Behrenstraße und Posener Straße sowie weitere

Einheiten des Rettungsdienstes alarmiert. Als die ersten

Feuerwehrkräfte bereits nach drei Minuten an der Pionierstraße

eintrafen, war eine Rauchentwicklung aus einem Fenster deutlich

sichtbar. Nachbarn zeigten dem Einsatzleiter den Zugang zur

betroffenen Wohnung, sodass dieser umgehend Rettungsmaßnahmen

einleiten konnte. Eine männliche Person befand sich zu diesem

Zeitpunkt noch in der Wohnung und wurde durch einen Trupp der

Feuerwehr sofort in Sicherheit gebracht. Scheinbar hatte dieser noch

bis zum Eintreffen der Feuerwehr selbst Löschversuche unternommen.

Durch den Notarzt und den Rettungsdienst wurde sofort die

medizinische Versorgung begonnen. Der circa 70 Jahre alte Mann kam

zur weiteren Versorgung im Anschluss mit einer Rauchvergiftung in ein

Krankenhaus. Zeitgleich begannen die Löschmaßnahmen der Feuerwehr. Im

Wohnzimmer brannten Möbel, die schnell gelöscht werden konnten. Nach

Abschluss der Brandbekämpfung, wurde die Wohnung und Teile des

Treppenraumes mit einem Überdrucklüfter rauchfrei gelüftet. Die

angrenzenden Wohnungen auf eine eventuelle Ausbreitung des giftigen

Brandrauches kontrolliert.

Nach rund 60 Minuten konnten die 35 Einsatzkräfte von Feuerwehr

und Rettungsdienst der Leitstelle wieder ihre Einsatzbereitschaft auf

den Feuer- und Rettungswachen melden. Der Sachschaden wird auf circa

20.000 Euro geschätzt.

