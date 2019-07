POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta für den Zeitraum von Freitag (05.07.2019) bis Samstag (06.07.2019)

Cloppenburg/Vechta (ots) – Goldenstedt – Brand in einem

holzverarbeitenden Betrieb

Am Freitag, 05.07.2019, 16.15 Uhr, geriet in einem

holzverarbeitenden Betrieb im Arkeburger Moor ein

Hochdruckkompressor, welcher zur Beförderung von Holzmehl dient, aus

noch ungeklärten Gründen in Brand. Ein technischer Defekt kann nicht

ausgeschlossen werden. Zum Einsatz kamen die Freiwilligen Feuerwehren

Goldenstedt und Lutten. Der entstandene Schaden beträgt ca. 70.000,-

Euro.

Lohne – Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter, unter

Alkoholeinfluss stehender Person

Am Samstag, 06.07.2019, 01.40 Uhr, befuhr ein 37-jähriger

Dinklager mit seinem Fahrrad in Dinklage die Quakenbrücker Straße.

Nach eigenen Angaben wurde sein Fahrrad von einem vorbeifahrenden,

bislang unbekannten Pkw angefahren. Der Dinklager stürzte und zog

sich leichte Verletzungen an der Hand zu. Er wurde mit einem

Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrzeugführer

entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als

Unfallbeteiligter nachzukommen. Während der Unfallaufnahme wurde

festgestellt, dass der 37-jährige deutlich unter Alkoholeinfluss

stand (1,64 Promille). Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet

und durchgeführt. Zeugen hatten Radfahrer und Rad zuvor auf einer

Verkehrsinsel liegend vorgefunden. Ob der Fahrradfahrer zuvor

tatsächlich von einem Fahrzeug angefahren wurde, wir ermittelt.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lohne

(Telefon: 04442 93160) in Verbindung zu setzen.

Vechta – Diebstahl aus Wohnhaus

Am Freitag, 05.07.2019, 01.00 – 07.00 Uhr, kam es in Vechta, Am

Schützenplatz, zu einem Diebstahl aus einem Einfamilienhaus.

Vermutlich gelangten die bislang unbekannten Täter durch ein

unverschlossenes Fenster in das Gebäude. Hier wurden Zigaretten und

eine Geldbörse entwendet. Mit einem im Haus vorgefundenen Pkw

Schlüssel wurde der vor dem Haus geparkte Pkw geöffnet. Aus diesem

wurde allerdings nichts entwendet. Wer im Tatzeitraum verdächtige

Personen wahrgenommen hat, sollte sich mit der Polizei in Vechta

(Telefon: 04441 9430) in Verbindung setzen.

Neuenkirchen-Vörden – Verkehrsunfall mit drei leicht verletzter

Person

Am Freitag, 05.07.2019, 18.00 Uhr, befuhr eine 56-jährige aus

Neuenkirchen-Vörden mit einem Pkw Fiat in Neuenkrichen-Vörden die

Straße Hörsten in Richtung Hörster Wall. Aus bislang unbekannte

Gründen übersah sie einen von rechts kommenden, vorfahrberechtigten

Pkw Daimler Chrysler, der von einer 24-jährigen Holdorferin geführt

wurde. Der Pkw der 56-jährigen überschlug sich. Alle drei Insassen,

neben der Fahrzeugführerin noch eine 28-jährige Frau aus Sögel mit

ihrem Kleinkind, wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von rund 6.000,-

Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Vechta

Telefon: 04441/943 0

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta | Publiziert durch presseportal.de.