POL-KR: Dießem/Lehmheide – Beifahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt, Fahrerin alkoholisiert

Krefeld (ots) – Gestern (05. Juli 2019), um 23:59 Uhr fuhr eine

alkoholisierte 39-jährige Autofahrerin auf ein vorausfahrendes Auto

auf, in dem der Beifahrer leicht verletzt wurde.

Die 39-jährige Krefelderin fuhr die Pempelfurtstraße in Richtung

Kölner Straße hinter einer 59-jährigen Autofahrerin aus Krefeld. Die

59-jährige bremste ihr Auto ab und wollte in ein Grundstück nach

rechts abbiegen, als die 39-jährige ihr hinten auffuhr und den Wagen

noch in einen Grundstückszaun schob.

Der 59-jährige Beifahrer der 59-jährigen, wurde leicht verletzt.

Beide Autos und der Zaun wurden beschädigt, es entstand Sachschaden

in mittlerer Höhe. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten

fest, dass die Unfallverursacherin alkoholisiert war.

Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein

sichergestellt und eine Strafanzeige geschrieben.(582)

