POL-KLE: Verkehrsunfall, Kleinkraftfahrer verletzt

Kleve (ots) – Am Freitag, 05.07.19, gegen 14:10 Uhr, wollte eine

32-jährige Kleverin mit ihrem PKW von einem Grundstück an der

Heldstraße nach rechts in Richtung Tiergartenstraße abbiegen. Dabei

kam es zu einer Kollision mit einem Kleinkraftrad, welches von einem

38-jährigen Klever geführt wurde. Dieser befuhr die Heldstraße

entgegen der Einbahnstraßenregelung in Fahrtrichtung Gruftstraße. Bei

dem Unfall wurde der 38-Jährige verletzt und mit dem Rettungswagen in

das Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand

Sachschaden.

