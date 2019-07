POL-OG: Durbach – Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Durbach (ots) – Am Freitagabend ereignete sich gegen 19:00 Uhr ein

Verkehrsunfall in der Straße „Heimbach“ in Durbach. Nachdem es zu

Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der Schadensregulierung kam

entfernte sich ein Unfallbeteiligter mit seinem Fahrzeug mit hoher

Geschwindigkeit in Richtung Oberkirch. Zuvor entfernte er das

Kennzeichen an seinem silbernen Opel Astra Kombi. Der flüchtige

Fahrer wird als männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß mit

kurzen, dunkelbraunen Haaren beschrieben. Zur Unfallzeit trug der

Mann ein weißes T-Shirt eine kurze, dunkle Hose sowie dunkelfarbene

Sneakers der Marke Adidas. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen

können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Offenburg, Tel:

0781 212200, in Verbindung zu setzen.

