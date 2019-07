FW-D: Gestürzter Rheinschiffer führt zu Löschbooteinsatz

Düsseldorf (ots) –

Freitag, 05.Juli 2019, 15.22 Uhr, Rheinkilometer 738,

Düsseldorf-Hamm

Bei Arbeiten auf einem Schiff stürzte ein Schiffsführer und

verletzte sich an der Schulter. Aufgrund der schwierigen

Zugangssituation an der Schiffsanlegestelle nahm das Löschboot den

Verletzten stromseitig auf.

Um 15.22 Uhr ging auf der Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf der

Hilferuf eines Rheinschiffers ein, der bei Arbeiten auf seinem Schiff

gestürzt war und sich an der Schulter verletzt hatte. Das Schiff

hatte zu diesem Zeitpunkt bereits Höhe der Hammer Eisenbahnbrücke an

einer Schiffsanlegegestelle festgemacht. Die Leitstelle alarmierte

daraufhin einen Rettungswagen zum Verunglückten. Vor Ort stellten die

Rettungskräfte fest, dass sie zunächst eine Leiter hinauf, eine

Ladebrücke entlang und wieder eine Leiter hinunter klettern mussten,

um zum Patienten auf dem Schiff zu gelangen. Daher entsendete die

Leitstelle weitere Kräfte der Feuerwehr zur Unterstützung des

Rettungsdienstes vor Ort. Ein Notarzt wurde ebenfalls entsendet. Vor

Ort entschied sich der Einsatzleiter dazu, den Patienten über das

Löschboot von dem Schiff zu retten. Der Einsatzleiter forderte das

Löschboot nach. Dieses ging längst des Rheinschiffes in Position.

Mittlerweile war der Patient rettungsdienstlich versorgt und in eine

sogenannte Schleifkorbtrage gelagert worden, die mit einem speziellen

Tragegeschirr ausgestattet ist. Mit dem Kran des Löschbootes konnte

der Patient dadurch sicher auf das Löschboot gerettet und zur

Löschbootstation gebracht werden. Dort wartete bereits der

Rettungswagen, nahm den männlichen Patienten, der zirka 50 Jahre alt

war, auf und transportierte ihn ins Evangelische Krankenhaus. Für die

15 Einsatzkräfte war der Einsatz nach gut zwei Stunden beendet.

