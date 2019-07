FW-MH: Einsatzreiche Schicht für die Feuerwehr und den Rettungsdienst in Mülheim #fwmh

Mülheim an der Ruhr (ots) –

In der Dienstschicht von Freitag, den 05.07.2019 auf Samstag, den

06.07.2019, kam es im Stadtgebiet Mülheim an der Ruhr bis 06.30 Uhr

zu sieben Brand-, sieben Hilfeleistungs- und über 60

Rettungsdiensteinsätzen für die Feuerwehr und den Rettungsdienst.

Unter anderem verhinderten in zwei Fällen installierte Rauchmelder

Schlimmeres. Gegen 14.15 Uhr konnte auf der Saarner Straße

angebranntes Essen schnell abgelöscht werden. Dabei wurde ein in der

Wohnung befindlicher Hund durch einen aufmerksamen Nachbarn noch vor

Eintreffen der Feuerwehr aus der verqualmten Wohnung über den Balkon

gerettet. In den Abendstunden gegen 23:30 Uhr konnte in einer Wohnung

in der Straße An den Sportstätten ebenfalls ein Küchenbrand durch

angebranntes Essen verhindert werden. Bei diesen beiden Einsätzen

wurden keine Personen verletzt.

Ein größerer Brand von Gartenabfällen ereignete sich gegen 23:15

Uhr auf der Hansbergstraße. Dieser konnte schnell durch einen

Löschzug der Feuerwache Heißen unter Kontrolle gebracht werden. Durch

den 45-minütigen Einsatz konnte ein Übergreifen des Brandes auf eine

Gartenanlage verhindert werden.

Um 03:00 Uhr wurde die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr mit zwei

Löschzügen zu einem Brandereignis in der Alvenslebenstraße

alarmierte. Dort war aus unbekannter Ursache Sperrmüll an einer

Hausfassade in Brand geraten und drohte auf das angrenzende

Wohngebäude überzugreifen. Bei Eintreffen der Feuerwehr wurde der

Brand von Anwohnern bereits mit haushaltsüblichen Mitteln bekämpft.

Alle Bewohner hatten das Haus schon vor Eintreffen der Feuerwehr

verlassen. Teile des Gebäudes wurden durch die Flammen- und

Raucheinwirkung in Mitleidenschaft gezogen. Das Treppenhaus und die

Erdgeschoßwohnung wurden vollständig verraucht und mussten

anschließend mit Lüftern vom Brandrauch befreit werden. Durch die

Feuerwehr wurde das Gebäude auf mögliche weitere Personen

kontrolliert und die Brandreste abgelöscht. Durch den Rettungsdienst

und Notarzt wurden alle 20 betroffenen Bewohner des Hauses

untersucht. Es wurde bei dem Brand keine Person verletzt. Die

Bewohner der betroffenen Erdgeschoßwohnung kamen vorläufig bei

Verwandten unter, alle anderen Bewohner konnten in ihre Wohnungen

zurückkehren. Der Einsatz war für die Feuerwehr nach eineinhalb

Stunden beendet. Zur Ursache des Brandes hat die Polizei Ermittlungen

aufgenommen.

Im Anschluß an diesen Brand wurde der Löschzug der Feuer- und

Rettungswache Broich auf dem Heimweg noch zu einer eingelaufenen

Brandmeldeanlage gerufen. Vor Ort konnte dort kein Brandereignis

festgestellt werden. (HJF)

