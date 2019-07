POL-LB: Besigheim: Großeinsatz bei Chlorgasaustritt im Freibad

Ludwigsburg (ots) – Am Freitag gegen 22.50 Uhr kam es am

Besigheimer Freibad zu einem Großaufgebot an Rettungskräften.

Aufgrund einer defekten Dichtung im Bereich des Kleinkindbeckens trat

Chlorgas aus und vermischte sich mit der Umgebungsluft. Zum Zeitpunkt

des Austritts war das Freibad zwar geschlossen, jedoch mussten etwa

150 Gäste eines auf dem Gelände stattfindenden Open-Air-Kinos in

Sicherheit gebracht werden. Das angrenzende Fitnessstudio wurde

vorsichtshalber ebenfalls evakuiert. Die betroffenen Besucher wurden

vom DRK-Ortsverband betreut und konnten die Örtlichkeit erst nach

über einer Stunde wieder verlassen. Verletzt wurde niemand. Die

Feuerwehren Besigheim, Ludwigsburg, Ottmarsheim,

Bietigheim-Bissingen, Walheim und Asperg waren inklusive Gefahrgutzug

und Chemiefachberater mit insgesamt 16 Fahrzeugen und 87 Wehrleuten

im Einsatz. Der Rettungsdienst und der DRK-Ortsverband waren mit vier

Fahrzeugen und 14 Helfern vor Ort. Die Polizeireviere

Bietigheim-Bissingen und Vaihingen/Enz hatten insgesamt drei

Streifenwagenbesatzungen eingesetzt.

