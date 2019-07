POL-GT: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gütersloh (ots) – Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt Schloß

Holte-Stukenbrock (AK) – Am Freitag, dem 05.07.2019, gegen 19.55 Uhr,

befuhr eine 59jährige Frau aus Schloß Holte-Stukenbrock mit ihrem

Fahrrad die Holter Straße in Fahrtrichtung Hallenbad. Sie benutzte

dabei den dafür vorgesehenen und baulich von der Fahrbahn

abgetrennten Geh-und Radweg. An einer Baustelle geriet sie mit dem

Reifen gegen die Fußplatte der Absperrbaken, blieb mit dem Lenker an

einer Bake hängen und kam zu Fall. Die Radfahrerin zog sich bei dem

Sturz schwere Verletzungen zu. Sie wurde nach Erstversorgung am

Unfallort in ein Bielefelder Krankenhaus gebracht. Die Radlerin hatte

keinen Helm getragen.

