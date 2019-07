POL-HAM: Radfahrer bei verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm – Mitte (ots) – Am Freitag, 05. Juli 2019 gegen 18:30 Uhr

wurde ein 21-jähriger Fahrradfahrer aus Hamm bei einem Verkehrsunfall

im Kreuzungsbereich Neue Bahnhofstraße / Friedrichstraße schwer

verletzt. Eine 32-jährige Fahrzeugführerin aus Hamm befuhr mit ihrem

Pkw Ford Fiesta die Neue Bahnhofstraße und wollte im genannten

Kreuzungsbereich in die Friedrichstraße nach rechts einbiegen. Hier

kam es zum Zusammenstoß mit dem 21-jährigen Radfahrer. Dieser wurde

schwer verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, in

dem er stationär verblieb. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden

von 800 Euro. (ab)

