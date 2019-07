FW-OB: Stromausfall in vier Oberhausener Stadtteilen

Oberhausen (ots) – Der Energieversorger EVO hat am Freitagabend um

23.45 Uhr der Feuerwehr Oberhausen einen Stromausfall in vier

Stadtteilen gemeldet: Lirich, Buschhausen, Sterkrade und Königshardt.

Die Ursache ist ein Kurzschluss in einer Starkstromleitung. Die

Feuerwehr hat an verschiedenen Orten Meldestellen eingerichtet, an

die sich Bürger direkt wenden können. Die Beamten stehen: am Rathaus

Sterkrade, am Marktplatz in Schmachtendorf, Spieringsplatz in

Königshardt, Parkplatz am Bero-Center, in Lirich an der Liricher

Straße und in Buschhausen Friesen- / Mecklenburger Straße.

Rückfragen bitte an:

Frank Helling, 0151 74671175.

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Feuerwehr Oberhausen | Publiziert durch presseportal.de.