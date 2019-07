POL-DA: Wohnmobil gerät in Brand

Fürth/Odenwald (ots) – Am Samstag (05.07.2019) geriet im Fürther

Ortsteil Fahrenbach ein Wohnmobil in Brand. Ein Nachbar war um kurz

nach 19:00 Uhr durch einen dumpfen Schlag auf den Brand aufmerksam

geworden, hatte den Brand des dort untergestellten älteren Wohnmobils

festgestellt und sofort die Zentrale Leitstelle Bergstraße alarmiert.

Der Brand breitete sich auf den Carport, zwei abgestellte Pkw und

einen Schuppen aus. Auch am dortigen Wohnhaus wurden mehrere Fenster

durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. Die eingesetzten Feuerwehren

aus Fürth und den Ortsteilen Fahrenbach, Linnenbach und Krumbach

konnten den Brand löschen. Es wurde niemand verletzt. Nach ersten

Schätzungen entstand ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Die

Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache und der genauen

Schadenshöhe aufgenommen. Gefertigt: EPHK Rene Bowitz, PvD, Tel.

06151/969-3030

