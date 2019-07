LPD-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Schleiz (ots) –

Seit Freitag, den 05.07.2019, gegen 14.00 Uhr wird der 19-jährige

Willi Gumz vermisst. Letztmalig wurde er bei Verwandten in Neustadt

an der Orla in der Straße des Friedens gesehen.

Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

– ca. 1,88 m groß

– ca. 72 kg schwer

– schlanke Figur

– blonde Haare mit Seitenscheitel

– grauer Kapuzenpullover mit Aufschrift „Tommy Hilfiger“

– schwarze Trainingshose mit Aufschrift „Just do it“

– schwarze Sportschuhe

– führt schwarzen Rucksack bei sich

Sachdienliche Hinweise zum Aufenthalt nehmen die Polizeiinspektion

Saale-Orla unter der Telefonnummer 03663/4310 sowie jede andere

Polizeidienststelle und der Polizeinotruf 110 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeidirektion

Landeseinsatzzentrale

Telefon: 0361 662 700 777

E-Mail: landeseinsatzzentrale.lpd@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeidirektion, übermittelt durch news aktuell

