POL-WI-KvD: Pressemitteilung der Polizeidirektion Wiesbaden von Freitag, d. 05.07.2019

Wiesbaden (ots) – Fußgänger bei Unfall schwer verletzt-

Zeugenaufruf Ort: Wiesbaden, Schwalbacher Straße 59 Zeit: Freitag, d.

05. Juli 2019, 13:35 Uhr Bei einem Zusammenstoß zwischen einem

Fußgänger und einem Pkw in Wiesbaden wurde der Fußgänger schwer

verletzt. Der 31-jährige Fahrzeugführer befuhr mit seinem VW Golf die

Schwalbacher Straße in Wiesbaden. Er kam aus Richtung Rheinstraße und

war in Richtung Michelsberg unterwegs. In Höhe Schwalbacher Straße 59

betrat der 28-jährige Fußgänger die Fahrbahn um die Schwalbacher

Straße in Richtung Wellritzstraße zu überqueren. Der Fußgänger betrat

die Fahrbahn aus Blickrichtung des Autofahrers von rechts nach links.

Auf der Fahrbahn kam es zum Zusammenstoß wobei der Fußgänger über die

Motorhaube gegen die Frontscheibe des Pkw geschleudert wurde.

Anschließend stürzte er zu Boden und kam auf der Fahrbahn zum Liegen.

Der Fußgänger wurde schwer verletzt und nach Erstversorgung an der

Unfallstelle in ein Krankenhaus verbracht. Es besteht keine

Lebensgefahr. Der Pkw wurde leicht beschädigt. Der verletzte

Fußgänger konnte bisher keine Angaben zum Unfallhergang machen. Die

Ermittlungen der Polizei dauern noch an. Zeuge werden gebeten sich

mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden in Verbindung zu setzen (Tel.:

0611/345-2140)

Heinz, PHK & KvD

