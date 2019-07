FW-BO: Brennendes Feld in Bochum Bergen

Bochum (ots) –

Um 20:05 Uhr meldeten mehrere Anrufer einen Brand auf einem Feld

an der Wiescherstraße. Als die Kräfte der Feuerwache in Werne an der

Einsatzstelle eintrafen, Brand das Feld auf einer ca. 100m2 großen

Fläche. Durch den Einsatz mehrerer Strahlrohre konnte der Brand

schnell gelöscht werden. Gut 30 Einsatzkräfte waren bis 21:30 Uhr vor

Ort. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

