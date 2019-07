FW-M: Zimmerbrand in Schwabing (Schwabing)

München (ots) – Freitag, 5. Juli 2019, 17.24 Uhr; Schleißheimer

Straße Bei einem Brand in der Küche einer Wohnung eines

Mehrfamilienhauses wurde die Bewohnerin verletzt und es entstand ein

Sachschaden von mindestens 10.000 Euro. Mehrere Anrufer meldeten der

Leitstelle München, dass dichter Rauch aus dem Fenster einer Wohnung

im dritten Obergeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses drang. Sofort

gingen die Einsatzkräfte in das Brandgeschoss und stellten einen

Brand in der Küche der Wohnung fest. Mit einem Kleinlöschgerät konnte

das Feuer schnell gelöscht werden. Die 38-jährige Bewohnerin und eine

Nachbarin wurden von den Einsatzkräften noch im Brandgeschoss

angetroffen und sofort ins Freie geleitet. Da beide Brandrauch

eingeatmet hatten untersuchte ein Notarzt beide Frauen. Bei der

38-Jährigen stellte er die Diagnose Rauchgasvergiftung, so dass sie

ins Krankenhaus transportiert wurde. Die Nachbarin hatte keine

Symptome und wurde daher nur ambulant untersucht und konnte nach den

Löschmaßnahmen in ihre Wohnung zurück. Für die restlichen Bewohner

des Gebäudes bestand während den Löschmaßnahmen keine Gefahr.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der

Branddirektion München keine Fotos vor. (pyz)

