POL-FR: Motorradkontrollen in den Bereichen Todtmoos und Sankt Blasien

Freiburg (ots) – Am Freitag, 05.07.2019, von 14.00 bis 19.00 Uhr,

führte das Verkehrskommissariat Waldshut, zusammen mit Kräften der

Verkehrspolizei Freiburg, sowie des Polizeirevieres Bad Säckingen und

Kollegen der Schaffhauser Polizei (Kantonspolizei SH) auf der L 151

im Bereich Todtmoos und auf der L 146 in Sankt Blasien

Motorradkontrollen durch. In St. Blasien wurde flankierend hierzu

eine Geschwindigkeitskontrolle mittels Laser-Messgerät durchgeführt.

Insgesamt wurden 73 Fahrzeuge bzw. dessen Führer einer Kontrolle

unterzogen, wobei hiervon 57 Krafträder (davon 21 Schweizer Kräder)

waren. Es wurden 23 Fahrzeugführer beanstandet, wovon sechs davon mit

einer Anzeige zu rechnen haben.

Fünf Geschwindigkeitsverstöße mit Geschwindigkeiten von über 130

km/h wurden geahndet. Erfreulicherweise war nur ein Kradfahrer zu

schnell unterwegs. Ferner wurde ein Kradfahrer aufgrund Erlöschens

der Betriebserlaubnis angezeigt und die Weiterfahrt unter Auflagen

gestattet. Hinzu kommen noch acht Verwarnungen im Bereich der FeV und

FZV.

Ferner fünf Mängelberichte und vier Besitznachweise, wobei die

Schweizer Kollegen im Bereich der Fahrerlaubnisüberprüfungen und

Ermittlungen im technischen Bereich in der Schweiz tätig waren.

Weitere polizeiliche Kontrollen folgen.

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Freiburg gibt es

zahlreiche bei Motorradfahrerinnen und Motorradfahrern beliebte

Strecken, auf denen es immer wieder zu schweren und schwersten

Verkehrsunfällen mit Motorrädern kommt. Das Polizeipräsidium Freiburg

hat in den vergangenen Jahren zur Unfallbekämpfung bereits mehrere

Maßnahmen der Prävention und der Verkehrsüberwachung umgesetzt und

verfolgt das Verkehrssicherheitslagebild ständig. Auch in diesem Jahr

ist die Bekämpfung von Motorradunfällen wieder ein Schwerpunkt der

verkehrspolizeilichen Sicherheitsarbeit. Bei genauer Betrachtung der

Unfallursachen taucht immer wieder das Thema Geschwindigkeit auf.

Überhöhte und nicht angepasste Geschwindigkeit stellt auf den Straßen

Südbadens für alle Verkehrsteilnehmer eine tödliche Gefahr dar. Mit

gezielten Maßnahmen möchte die Polizei die Unfallgefahren bekämpfen

und damit die Anzahl der Verletzten und Getöteten reduzieren.

Der Dienstbezirk des Polizeipräsidiums Freiburg umfasst die

Landkreise Breisgau Hochschwarzwald, Emmendingen, Lörrach, Waldshut

und den Stadtkreis Freiburg. Im Jahr 2018 starben in diesem Bereich

35 Menschen im Straßenverkehr! Zehn davon waren Motorradfahrer!

Mu / VV, FLZ

