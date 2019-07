POL-BOR: Schwerer Verkehrsunfall auf der L579

Schöppingen (ots) – Gegen 13:40 Uhr befuhr ein 51 jähriger

Autofahrer aus Metelen die L579 von Laer aus kommend in Richtung

Schöppingen und geriet aus bisher ungeklärter Ursache etwa 500 vor

dem Kreisverkehr mit der Eggeroder Straße in den Gegenverkehr. Es kam

zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden

Kleintransporter. Der 50 jährige Schöppinger Fahrer des Transporters

wurde dabei leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein

Krankenhaus verbracht. Der Fahrer aus Metelen wurde lebensgefährlich

verletzt und mittels Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen.

Die Unfallstelle war bis ca. 16:10 Uhr komplett gesperrt. An beiden

Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 30000

Euro.

