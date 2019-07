POL-WE: Rollerfahrer stirbt – Zeugen dringend gesucht!

Friedberg (ots) –

Rollerfahrer stirbt – Zeugen dringend gesucht!

Niddatal: Auf dem Radweg zwischen Niddatal-Wickstadt und Florstadt

machte ein Spaziergänger am Freitag gegen 17.10 Uhr einen grausigen

Fund. In Höhe der Kläranlage fand er einen verunfallten Rollerfahrer.

Er alarmierte Rettungskräfte und Polizei. Ein Notarzt konnte nur noch

den Tod des 42-jährigen Büdingers feststellen. Offenbar verlor der

Mann mit „Jethelm“ auf dem Weg von Wickstadt nach Nieder-Florstadt

die Kontrolle über seinen blauen Yamaharoller. Er kam nach links vom

Weg ab und prallte gegen einen Baum. Unterhalb der dortigen Böschung

kam der stark übergewichtige Mann zum Liegen. Wie es zu dem Unfall

kam ist bislang genauso unklar, wie die tatsächliche Unfallzeit. Ein

Sachverständiger ist eingeschaltet, um weitere Details des

Unfallherganges festzustellen. Die Polizei Friedberg sucht in diesem

Zusammenhang dringend Zeugen und fragt: Wer hat den Unfallhergang

möglicherweise beobachtet? Wem fiel ein solcher Rollerfahrer in

diesem Bereich in den Nachmittagsstunden auf? Hinweise nimmt die

Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

