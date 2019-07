POL-KN: Weitere Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots) –

Aichstetten

Schwer verletzter Lkw-Fahrer

Mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert werden

musste der 56-jährige Lenker eines Sattelzuges, der am heutigen

Freitagnachmittag gegen 13:45 Uhr auf der Bundesautobahn A96 in

Fahrtrichtung München, zwischen den Anschlussstellen Aichstetten und

Aitrach, zunächst eine Reifenpanne hatte und auf den Standstreifen

gefahren war. Die Gefahrensituation war um 14.00 Uhr bei der Polizei

gemeldet worden und eine Streife des Verkehrskommissariats Kißlegg

auf der Anfahrt zur Absicherung der Gefahrenstelle, als beim

Polizeipräsidium Konstanz die Mitteilung einging, dass sich bei dem

liegengebliebenen Fahrzeug ein Unfall ereignet habe. Am Unfallort

stellte sich heraus, dass der Lenker des Lkw bereits vor einer

Absicherung der Gefahrenstelle durch die Polizei auf dem

Standstreifen begonnen hatte, den beschädigten Reifen seines

Aufliegers zu wechseln. Hierzu hatte er bereits den Ersatzreifen

hinter dem Fahrzeug auf dem Standstreifen abgelegt. Dieser Reifen mit

Felge ragte etwa 30 cm weit auf den rechten Fahrstreifen. Der Lenker

eines an der Gefahrenstelle vorbeifahrenden Klein-Lkw übersah das

Hindernis und stieß mit seinem rechten vorderen Reifen gegen den

flach auf dem Standstreifen und teilweise auf der Fahrbahn liegenden

Lkw-Reifen, wodurch er Lenker des Klein-Lkw ins Schleudern geriet und

nach rechts vom Fahrstreifen auf den Standstreifen abkam. Dort fuhr

er dem kniend mit der Reifenmontage beschäftigten 56-Jährigen über

das nach hinten gestreckte Bein. Der Lkw-Lenker erlitt hierbei eine

schwere Beinfraktur. Zur weiteren Behandlung wird er in eine

Unfallklinik verlegt. Der Verkehrsunfall und die sich anschließende

Verkehrsunfallaufnahme erforderten eine Sperrung des rechten

Fahrstreifens der in Fahrtrichtung München führenden Fahrbahn,

wodurch sich ein bis zu 13 km langer Rückstau bildete. Der Verkehr

wurde auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Den betroffenen Verkehrsteilnehmern wurden Umleitungsempfehlungen ab

den Anschlussstellen Leutkirch West und Leutkirch Süd gegeben. Die

Verkehrsstörung dauert noch an.

Ravensburg

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fußgängerin

Schwere Verletzungen erlitt eine 35-jährige Fußgängerin, die am

heutigen Freitagmorgen gegen 09.15 Uhr an der Einmündung der

Parkstraße in die Gartenstraße diese in Richtung Parkstraße

überquerte. Der 34-jährige Lenker eines Nissan bog von der Parkstraße

nach links in die Gartenstraße in Richtung Weingarten ein und übersah

hierbei offensichtlich die gehbehinderte Fußgängerin, die mit

Rollator über die Fahrbahn ging. Die Fußgängerin wurde auf der

Fahrbahnmitte der Gartenstraße vom Pkw des 34-Jährigen erfasst und

auf die Fahrbahn geschleudert. Sie wurde durch den Rettungsdienst in

eine Klinik gebracht, wo sie in stationäre Behandlung genommen wurde.

Am Pkw des 34-Jährigen entstand kein Sachschaden. An der Unfallstelle

meldeten sich keine Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet hatten.

Die Verkehrspolizei bittet etwaige Zeugen des Verkehrsunfalles, sich

beim Verkehrskommissariat Kißlegg, Tel. 07563 9099-0, oder beim

Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333, zu melden

