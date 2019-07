POL-ME: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt – Ratingen – 1907037

Mettmann (ots) –

Am Freitagmorgen des 05.07.2019, gegen 08.00 Uhr, befuhr ein

36jähriger Ratinger mit seinem Roller die Berliner Straße in

Fahrtrichtung Westtangente. In Höhe der Netto Filiale stieß er mit

einem 50jährigen Mann aus Ratingen zusammen, der mit seinem VW Golf

aus der dortigen Stichstraße nach links auf die Berliner Straße in

Fahrtrichtung Broichhofstraße abbog.

Der 30jährige Rollerfahrer verletzte sich schwer und wurde mit dem

Rettungswagen in ein Ratinger Krankenhaus gebracht, wo er stationär

verblieb. Der Golf Fahrer blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im unteren

vierstelligen Bereich. Die Berliner Straße wurde für die Dauer der

Unfallaufnahme für ca. 45 Minuten gesperrt.

