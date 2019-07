POL-FR: Schluchsee – Hochwertiges Moutainbike (Pedelec) entwendet

Freiburg (ots) –

Ein in einem Schuppen in der Fischbacher Straße abgestelltes,

hochwertiges Moutainbike (Pedelec) wurde gestern am Donnerstag,

04.07.2019, im Zeitraum zwischen 11 und 13 Uhr entwendet. Das

Pedelec, Marke „Focus JAM 2+“, Farbe grau, hat einen Wert von ca.

3500,- EUR. Der dreiste Diebstahl erfolgte, obwohl sich der Besitzer

im nebenan liegenden Fahrradverleih befand.

Zeugen, denen das abgebildete Moutainbike aufgefallen ist, werden

gebeten, das Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/93360, zu

informieren.

