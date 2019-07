POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots) – Friedrichshafen

Tätliche Auseinandersetzung

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 20-jährigen

Pkw-Lenker und einem 45-jährigen Taxifahrer kam es am

Donnerstagnachmittag gegen 16.45 Uhr in der Friedrichstraße.

Mutmaßlicher Auslöser für den Streit war die Tatsache, dass der

45-Jährige vom Fahrbahnrand anfahren wollte und der 20-Jährige gerade

im Begriff war, an dem Taxi vorbeizufahren. Der 20-Jährige hupte den

45-Jährigen darauf an, woraufhin es zunächst zu einem kurzen

Streitgespräch kam, in deren Verlauf man sich aufforderte, die Sache

„wie unter Männern“ auszutragen. Beide Beteiligten hielten daraufhin

in der Taxispur am Bahnhofplatz an und gingen mit Fäusten aufeinander

los. Im Verlauf der handfesten Schlägerei zogen sich beide

Beteiligten leichte Verletzungen zu. Der 45-Jährige musste zur

weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht

werden. Gegen beide Personen ermittelt die Polizei jetzt wegen der

wechselseitig begangenen Körperverletzungen.

Friedrichshafen

Brand

Möglicherweise durch Brandstiftung geriet am frühen Freitagmorgen

gegen 2.30 Uhr Müll im Bereich der Warenannahme eines Möbelgeschäfts

in der Ailinger Straße in Brand. Der Unrat stand direkt am Gebäude

unter einem Dach, nur dem Auslösen der in dem Bereich vorhandenen

Sprinkleranlage dürfte es zu verdanken sein, dass kein Gebäudeschaden

entstand. Durch die Freiwillige Feuerwehr Friedrichshafen, die mit

etwa 20 Einsatzkräften und mehreren Fahrzeugen vor Ort war, wurde der

Müll vollständig abgelöscht. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit

noch nicht beziffert werden, als Brandursache kommt mutmaßlich

Brandstiftung in Betracht. Das Polizeirevier Friedrichshafen erbittet

daher Zeugenhinweise unter Tel. 07541/701-0.

Friedrichshafen

Zeugensuche nach Verkehrsunfall mit E-Scooter

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am

Donnerstagmittag gegen 11.45 Uhr auf dem Fuß- und Radweg entlang der

Messestraße ereignet hat. Eine 28-jährige Radfahrerin befuhr zum

Unfallzeitpunkt den Radweg in Richtung Messe, als ihr kurz nach dem

Alfred-Colsman-Platz eigenen Angaben zufolge der Fahrer eines

Elektrokleinstfahrzeugs (E-Scooter) entgegenkam, der nicht weit genug

rechts fuhr. Im Anschluss kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge,

woraufhin beide Beteiligten stürzten und sich jeweils leicht

verletzten. Nach einem kurzen Gespräch trennten sich beide

Beteiligten einvernehmlich, ohne jedoch die Personalien

auszutauschen. Nachdem bei der 28-Jährigen später zunehmende

Schmerzen im Arm auftraten, entschloss sie sich, den Unfall

nachträglich der Polizei zu melden. Diese ermittelt nun und bittet um

sachdienliche Hinweise, insbesondere zu dem unbekannten

E-Scooter-Fahrer, von dem folgende Personenbeschreibung vorliegt: ca.

35 bis 40 Jahre alt, ca. 175 – 180 cm groß, normale Statur mit

leichtem Bauchansatz, rundes Gesicht, 3-Tage-Bart. Er trug eine

rahmenlose Brille sowie einen schwarzen Skater-Helm und sprach

Deutsch. Zeugen wenden sich bitte unter Tel. 07541/701-0 an das

Polizeirevier Friedrichshafen.

Friedrichshafen

Zeugensuche nach Verkehrsunfall

Ohne einen Personalienaustausch zu veranlassen, entfernte sich

eine unbekannte Fahrradfahrerin nach einem Verkehrsunfall am

Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr in der Maybachstraße unerlaubt von

der Unfallstelle. Eine 70-jährige Pkw-Lenkerin wollte von der

Maybachstraße in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Hierbei prallte

die unbekannte Radlerin, die verbotenerweise den Gehweg befuhr,

seitlich in den Pkw und verletzte sich hierdurch möglicherweise an

der Schulter. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000

Euro. Nachdem die Autofahrerin nach den Personalien der Unbekannten

fragte, gab diese an, dass alles in Ordnung sei, und fuhr mit ihrem

Rad davon. Die Frau soll etwa 60 Jahre alt und schlank gewesen sein,

hatte graue Haare und war mit einem weißen T-Shirt und einer dunklen

Hose bekleidet. Das Polizeirevier Friedrichshafen bittet um

sachdienliche Hinweise zu der Unfallbeteiligten unter Tel.

07541/701-0.

Friedrichshafen-Ailingen

Einbruch

Ein unbekannter Täter brach in der Nacht von Mittwoch auf

Donnerstag im Zeitraum zwischen 22 und 07 Uhr in ein Wohnhaus in der

Hauptstraße in Ailingen ein. Der Unbekannte schlug ein Fenster im

Erdgeschoss ein und verschaffte sich so Zutritt zu den

Räumlichkeiten. Anschließend durchsuchte er mehrere Zimmer und die

darin befindlichen Schränke vermutlich nach Wertsachen. Ob etwas

entwendet wurde, ist bislang noch nicht bekannt. Das Polizeirevier

Friedrichshafen erbittet sachdienliche Hinweise unter Tel.

07541/701-0.

Friedrichshafen-Ailingen

Brand einer Gartenhütte

Aus bislang nicht geklärten Gründen geriet am Donnerstagnachmittag

gegen 14.30 Uhr in der Nähe des Jägerwegs eine Gartenhütte in Brand.

Trotz des raschen Eingreifens der Freiwilligen Feuerwehr

Friedrichshafen, die mit etwa 30 Einsatzkräften und mehreren

Fahrzeugen vor Ort im Einsatz war, brannte die Hütte vollständig

nieder. Verletzt wurde niemand, die Polizei hat die Ermittlungen zur

Brandursache aufgenommen.

Kressbronn

Verkehrsunfall

Seinen Führerschein abgeben musste der 54-jährige Lenker eines Lkw

nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend gegen 18 Uhr auf einem

Parkplatz in der Säntisstraße. Der Mann war rückwärts gefahren und

hatte hierbei einen hinter ihm ebenfalls rückwärts ausparkenden Pkw

übersehen. Im Anschluss war er mit seiner Anhängerkupplung gegen das

Fahrzeugheck des Pkw gestoßen und hatte hier einen massiven Schaden

in Höhe von etwa 6.000 Euro verursacht. Im Rahmen der polizeilichen

Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 54-Jährigen

Anzeichen von Alkoholeinwirkung fest, ein Atemalkoholtest erbrachte

einen Wert von etwa 0,6 Promille. Dem Lkw-Lenker wurde daraufhin im

Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein

einbehalten. Er gelangt nun entsprechend zur Anzeige.

Überlingen

Verkehrsunfall

Schwer verletzt wurde ein 11-jähriges Kind bei einem

Verkehrsunfall am Freitagmorgen gegen 07.15 Uhr in der Rengoldshauser

Straße. Der Junge fuhr mit seinem Fahrrad aus der Alten Nußdorfer

Straße in die vorfahrtsberechtigte Rengoldshauser Straße ein, ohne

hierbei auf den Verkehr zu achten. Er kollidierte mit dem auf der

Rengoldshauser Straße ordnungsgemäß stadtauswärts fahrenden Pkw eines

60-jährigen Mannes und stürzte hierdurch. Der 11-Jährige zog sich

schwere Verletzungen insbesondere im Bereich der Beine zu, ein

getragener Fahrradhelm verhinderte möglicherweise Schlimmeres. Das

Kind wurde zur weiteren Versorgung mit einem Rettungshubschrauber ins

Krankenhaus geflogen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand

Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Meersburg

Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am

Donnerstagvormittag gegen 9.30 Uhr auf der K 7783 zwischen Daisendorf

und Mühlhofen ereignet hat. Eine 44-jährige Pkw-Lenkerin befuhr die

Kreisstraße von Daisendorf kommend in Richtung Mühlhofen, als ihr in

der scharfen Rechtskurve im Waldstück ein Lkw entgegenkam, der die

Kurve schnitt. Um eine Kollision zu vermeiden, wich die 44-Jährige

daraufhin nach rechts aus, touchierte hierbei den Bordstein und

beschädigte sich dadurch beide rechten Felgen. Der Schaden wird auf

etwa 1.000 Euro geschätzt. Zum Lkw ist bisher nur bekannt, dass es

sich um ein rotes Fahrzeug mit möglicherweise mehr als 7,5 Tonnen

zulässigem Gesamtgewicht gehandelt hat. Unmittelbar hinter dem Lkw

fuhr ein schwarzer Pkw, der möglicherweise sachdienliche Angaben zum

Unfallhergang machen kann. Die Polizei bittet daher insbesondere

dessen Fahrer, aber auch weitere mögliche Unfallzeugen, sich beim

Polizeiposten Meersburg, Tel. 07532/43443, zu melden.

Deggenhausertal

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro entstand bei einem

Verkehrsunfall am frühen Freitagmorgen gegen 5.30 Uhr auf der K 7754

zwischen Azenweiler und Oberweiler. Eine 21-jährige Pkw-Lenkerin

wollte einen vor ihr fahrenden Traktor überholen und streifte hierbei

das an der Front des Traktors angebrachte Mähwerk. Hierdurch wurde

das Fahrzeug der 21-Jährigen auf der kompletten Beifahrerseite

aufgerissen und massiv beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise

niemand.

Rückfragen bitte an:

PHK Oliver Weißflog, Tel. 07531/995-1012

Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Konstanz | Publiziert durch presseportal.de.