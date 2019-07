POL-MR: Pkw kollidiert Traktor – Eine Person schwer verletzt;

Marburg-Biedenkopf (ots) – Pkw kollidiert Traktor – Eine Person

schwer verletzt

Ebsdorfergrund/Leidenhofen – Landesstraße 3089: Schwere

Verletzungen erlitt ein Seat-Fahrer am Freitagnachmittag, 5. Juli bei

dem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Traktor. Die Feuerwehr

musste den eingeklemmten Mann aus seinem Wagen befreien.

Der 50-jährige aus dem Kreis Gießen war um 13.10 Uhr von Winnen in

Richtung Leidenhofen unterwegs. Kurz vor der Ortseinfahrt kam er auf

gerader Strecke aus bisher unbekannten Gründen auf die Gegenspur und

kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Traktor samt Anhänger.

Der Seat-Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und musste von der

Feuerwehr aus dem stark beschädigten Wagen befreit werden. Ein

Notarzt und weitere Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um den

Schwerverletzten, der anschließend in die Uni-Klinik Marburg

transportiert werden musste. Der 42 Jahre alte Traktor-Fahrer aus dem

Landkreis Marburg-Biedenkopf kam mit dem Schrecken davon. Die

Landesstraße ist derzeit für Bergungs- und Reinigungsarbeiten in

beide Richtungen voll gesperrt. Nach Rücksprache mit der

Staatsanwaltschaft Marburg wurde zur Klärung/Rekonstruktion des

Unfallgeschehens ein Gutachter hinzugezogen. Zur Schadenshöhe kann

momentan noch keine Aussage getroffen werden. Zeugenhinweise nimmt

die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Jürgen Schlick

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127

E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen – Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Mittelhessen – Pressestelle Marburg-Biedenkopf | Publiziert durch presseportal.de.