POL-OG: Kehl – Vorfahrt missachtet

Kehl (ots) – Am Donnerstagabend kam es an der Kreuzung zwischen

Beethovenstraße und Karlstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer

47-jährigen Fahrradfahrerin und einer 28 Jahre alten

Peugeot-Lenkerin. Wahrscheinlich weil die Zweiradfahrerin die

Vorfahrt der von rechts kommenden Pkw-Fahrerin missachtete, kam es

zur Kollision, bei der sie über die Motorhaube des Peugeot auf die

Straße stürzte. Dabei verletzte die Frau sich leicht und wurde mit

einem Rettungswagen zur ambulanten Versorgung in das Klinikum in Kehl

gebracht. Der entstandene Sachschaden an dem Pkw wird auf etwa 500

Euro geschätzt, das Fahrrad war nicht mehr fahrtüchtig.

