POL-TUT: (VS-Villingen) Metallteil verloren – zwei Autos beschädigt – Polizei sucht Zeugen

VS-Villingen (ots) – Am Donnerstag hat ein unbekannter

Fahrzeugführer auf der Bundesstraße 33 ein Metallteil verloren und

dadurch zwei Autos beschädigt. Der bislang unbekannte Autofahrer war

auf der B 33 von Villingen in Richtung St. Georgen unterwegs und

verlor auf Höhe der Abfahrt Mönchweiler/ Kurgebiet Villingen den

Gegenstand. Das Metallteil schleuderte gegen einen nachfolgenden

Renault Megane einer 46-jährigen Frau. Anschließend wurde das Teil

gegen einen entgegenkommenden Skoda katapultiert. Der Verlierer fuhr

ohne anzuhalten in Richtung St. Georgen weiter. Bei dem verlorenen

Gegenstand handelt es sich nach bisherigen Ermittlungen um einen

Metallbügel, mit welchem Fahrräder beim Transport befestigt werden.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Villingen (Tel.: 07721 601-0)

entgegen.

Rückfragen bitte an:

Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

