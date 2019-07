POL-COE: Coesfeld, Katthagen / Schuleinbrecher scheitern an Küchentür – Zeugen gesucht

Coesfeld (ots) – An dem Versuch die Eingangstür zu den

Küchenräumen einer Schulküche aufzuhebeln, scheiterten bislang

unbekannte Täter. Der versuchte Einbruch ereignete sich in der Zeit

von Donnerstag, 16 Uhr, bis Freitag, 10.45 Uhr. An der Tür entstand

ein geringer Schaden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in

Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Coesfeld | Publiziert durch presseportal.de.