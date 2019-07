POL-DN: Einbruch in Heimbach – Polizei bittet um Hinweise auf Täter

Heimbach (ots) –

Unbekannte brachen am Donnerstagvormittag in ein Haus in der

Schwammenaueler Straße in Heimbach Hasenfeld ein. In der Nähe des

Hauses wurden Tatverdächtige beobachtet. Die Polizei bittet um

Hinweise auf die Täter.

Die Bewohner des Hauses hatten ihr Heim gegen 10:45 Uhr verlassen

und kehrten gegen 13:30 Uhr zurück. Sie bemerkten ein weit geöffnetes

und beschädigtes Fenster im Erdgeschoss, über welches die Täter mit

großer Wahrscheinlichkeit ins Gebäude gelangt waren. Die Diebe

erbeuteten dort Bargeld und einen Tresor.

Laut Zeugenaussagen wurden in der Schwammenaueler Straße gegen

11:30 Uhr drei Männer gesehen, die einen kleinen Tresor bei sich

trugen und in Richtung Heimbach gingen. Die drei Männer schienen

südländischer Herkunft, im Alter zwischen 20-25 Jahren und circa 1,80

groß. Eine Person trug ein schwarzes T-Shirt und eine kurze, schwarze

Hose. Ein weiterer Verdächtiger trug eine weiße Baseballkappe und war

mit einem rotem T-Shirt und einer kurzen Hose bekleidet. Zu

Bekleidung der dritten Person konnten keine Angaben gemacht werden.

Sollten Sie die Tatverdächtigen gesehen haben oder andere Hinweise

zur Tat haben, melden Sie sich bitte unter der 110 auf der Leitstelle

der Polizei Düren.

Auch für alle andere Fälle gilt: Wenn Sie etwas Ungewöhnliches in

Ihrer Nachbarschaft beobachten, hören Sie auf Ihr Baugefühl und

informieren Sie die Polizei. Jeder Hinweis zählt.

