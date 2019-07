POL-RE: Datteln: Nach Zeugenhinweis Auto sichergestellt – Kofferraum voller Grablampen

Recklinghausen (ots) –

Die Polizei in Datteln hat nach einem Zeugenhinweis auf

verdächtige Personen an der Sutumer Straße zwei Männer festgenommen.

Die beiden waren am Mittwoch vergangener Woche (26.06.) einem Zeugen

aufgefallen, weil sie erst mit einem Auto an der Straße und später zu

Fuß auf dem eingezäunten Gelände einer Villa unterwegs waren. Was sie

besonders verdächtig machte: sie hatten erst eine leere, später eine

volle Tüte dabei. Zunächst fanden die Beamten den abgestellten Pkw.

Wie sich herausstellte, waren die Kennzeichen nicht für das Auto

ausgegeben, sondern gehörten an ein anderes Fahrzeug. Dank der guten

Beschreibung konnten Polizeibeamte die beiden Tatverdächtigen in der

Nähe ausmachen. Die Dortmunder (33 und 35 Jahre alt) gaben an, auf

dem Gelände der Villa gewesen zu sein, wollten allerdings nichts mit

dem Auto zu tun haben. Als die Beamten sich das Auto näher

anschauten, stellten sie fest, dass im Kofferraum ungefähr 30

Grablampen, Schalen, Figuren und ein Gummihammer lagen. Das Auto mit

Inhalt stellten die Beamten sicher. Noch während der Maßnahmen wurden

an der Wache erste Anzeigen erstattet, weil vom nahegelegenen

Hauptfriedhof an der Amandusstraße von den Gräbern Gegenstände

gestohlen worden waren. Mittlerweile sind einige der Lampen aus dem

Auto den erstatteten Anzeigen zugeordnet worden. Die Auswertung der

sichergestellten Gegenstände und Spuren dauert aber noch an. Die

Polizei bittet darum, dass Geschädigte von Diebstählen von Gräbern

Anzeigen erstatten – soweit noch nicht geschehen, damit die Lampen,

Schalen und Figuren konkreten Straftaten zugeordnet werden können.

Anzeigen können an jeder Polizeiwache erstattet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Recklinghausen | Publiziert durch presseportal.de.