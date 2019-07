POL-DN: Einbruch in Düren

Düren (ots) – Am Donnerstagvormittag zwischen 09:50 und 12:30 Uhr

verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus in

der Straße „Im Jagdfeld“ in Düren. Um ins Haus zu gelangen versuchten

der oder die Täter, die rückseitig zum Garten hin gelegene

Terrassentür aufzuhebeln. Als ihnen dies nicht gelang, verließen sie

den Garten wieder und verschafften sich über das gekippte

Küchenfenster Zutritt. Nachdem sie sämtliche Räume im Erd- und

Obergeschoss des Hauses durchsucht und dabei Bargeld und Schmuck

erbeutet hatten, flüchteten die Unbekannten wieder durch das

Küchenfenster.

Sollten Sie Hinweise auf den oder die Täter haben oder etwas

Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bitte unter 110 bei

der Leitstelle der Polizei Düren.

