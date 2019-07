FW-HH: Gasleitung aufgerissen – Feuerwehr Hamburg evakuiert Häuser aufgrund der Explosionsgefahr

Hamburg (ots) – Hamburg Marienthal, Technische Hilfe

Explosionsgefahr (THE), 05.07.2019, 08:27 Uhr, Hammer

Straße/Rantzaustraße

Am Freitagmorgen wurde der Feuerwehr Hamburg über den Notruf 112

gemeldet, dass auf der Baustelle der künftigen Bahnunterführung auf

der Hammer Straße im Hamburger Stadtteil Marienthal eine 100 mm dicke

Haupt-Gasleitung bei Baggerarbeiten aufgerissen worden war. Sofort

wurde durch die Rettungsleitstelle die Alarmstufe „Technische Hilfe

Explosionsgefahr“ ausgelöst. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen,

war die Baustelle bereits evakuiert. Ein heftiger Gasaustritt war

sicht- und hörbar. Erste Messungen an der Schadstelle ergaben eine

hohe Gaskonzentration, es bestand akute Explosionsgefahr. Durch den

Einsatzleiter wurde angeordnet, die angrenzenden vier Häuser in der

Hammer Straße und der Rantzausstraße zu evakuieren. Die Fenster der

Häuser wurden geschlossen, damit der Wind kein Gas in die Häuser

eintragen konnte. 5 Menschen wurden aus dem Gefahrenbereich geführt.

Die in etwa 150 Meter Entfernung verlaufende Bahnstrecke

Hamburg-Lübeck wurde vorsorglich gesperrt. Durch die Feuerwehrkräfte

wurde ein dreifacher Löschangriff mit Wasser, Schaum und Pulver zur

Sicherung aufgebaut. Die Analytische Taskforce der Feuerwehr Hamburg

scannte permanent die Ausbreitung der Gaswolke mit einem speziellen

Messverfahren, um sofort Hinweise auf eine Vergrößerung der Gefahr zu

erhalten. Durch den Versorger Gasnetz Hamburg wurde die Schadstelle

mithilfe eines Bautrupps aufgegraben und das Leck der beschädigten

Gasleitung freigelegt. Mithilfe eines speziellen Werkzeugs wurde die

Leitung provisorisch verschlossen und ein weiteres Ausströmen des

Gases gestoppt. Abschließend wurden in allen evakuierten Gebäude auf

versteckte Gaskonzentrationen gemessen, ohne Befund. Zwischenzeitlich

war die Bahnstrecke wieder freigegeben worden. Der Einsatz der

Feuerwehr Hamburg dauerte 2 Stunden.

Eingesetzte Kräfte: 1 Löschzug der Berufsfeuerwehr, 1 Freiwillige

Feuerwehr, 2 Führungsdienste (B-Dienst, Bereichsführer FF), 1

Umweltdienst, 1 Analytische Taskforce, 2 Wechselladerfahrzeuge mit

den Abrollbehältern Schaum und Pulver, 1 Pressesprecher, insgesamt 24

Einsatzkräfte

