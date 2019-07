POL-CUX: Sie haben gewonnen!

Cuxhaven (ots) –

Sie haben gewonnen! Wer freut sich nicht, das zu hören? Bei

E-Mails oder Anrufen mit Gewinnversprechen sollte man jedoch

vorsichtig sein. Es könnte sich um eine Betrugsmasche handeln.

So gingen in den vergangenen Tagen wiederholt Hinweise aus der

Bevölkerung bei der Polizei in Cuxhaven ein. Die Hinweisgeber hatten

Anrufe eines Mannes erhalten, der ihnen vorgegaukelt hat, sie hätten

bei einem Gewinnspiel einen hohen sechsstelligen Bargeldbetrag

gewonnen.

Die „Gewinner“ sollten jedoch vor der Auszahlung des Geldbetrages

eine sogenannte „Bearbeitungsgebühr“ in dreistelliger Höhe bezahlen.

Hierzu kam es nach Polizeikenntnis jedoch nicht.

Die Polizei warnt vor dieser Masche. Die vorgetäuschten Szenarien

werden von den Betrügern laufend verändert, mit dem Ziel an das Geld

ihrer Opfer zu kommen.

So schützen Sie sich:

– Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie

teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben!

– Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn

einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren, wählen Sie keine

gebührenpflichtigen Sondernummern!

– Machen Sie keine Zusagen am Telefon!

Weitere Infos zu den falschen Gewinnversprechen finden Sie unter:

https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/184-abzocke-durc

h-falsche-gewinnversprechen/

Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Cuxhaven steht Ihnen

ebenfalls beratend zur Seite. Vereinbaren Sie einen Gesprächstermin

unter: praevention@pi-cux.polizei.niedersachsen.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Anke Rieken

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Cuxhaven | Publiziert durch presseportal.de.