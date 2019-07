POL-PPWP: Gewinnspiele und Gewinnversprechen – Betrüger rufen an!

Kaiserslautern (ots) –

Das große Los gezogen und den Millionengewinn abgeräumt – wer

würde sich nicht darüber freuen? Betrüger machen sich genau das

zunutze.

Seit Wochenbeginn registriert die Polizei im Stadtgebiet wieder

betrügerische Anrufe. Kriminelle versuchen mit scheinbaren

Gewinnspielen und falschen Gewinnversprechen Menschen in die Falle zu

locken, um an ihr Geld zu kommen. Sie riefen bei mehreren Personen

an, gaukelten ihnen vor, dass ein Gewinnspielabonnement nicht

rechtzeitig gekündigt worden sei und sich das Abo nun kostenpflichtig

verlängere. Geschickt setzten die Anrufer ihre potentiellen Opfer

unter Druck und versuchen die Bankverbindung zu erfragen

beziehungsweise die Angerufenen zu einer Zahlung zu bewegen. In

anderen Fällen wurde mitgeteilt, dass der Angerufenen eine Million

Euro gewonnen habe. Hierfür sei aber noch die Mehrwertsteuer zu

bezahlen. Ein Geldbote würde den Betrag – meist mehrere hundert Euro

– abholen. Glücklicherweise fiel niemand auf die Masche der Betrüger

herein. Die Angerufenen erkannten den Schwindel, legten auf und

informierten die Polizei. Wenn auch Sie einen solchen Anruf erhalten

haben oder auf die Betrüger hereingefallen sind, scheuen Sie sich

nicht die Polizei zu verständigen. |erf

