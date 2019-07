POL-PDNW: Auffallendes Auto beschädigt und abgehauen

Neustadt/Weinstraße (ots) –

Die Geschädigte hatte ihren schwarzen Opel Astra am 04.07.19

zwischen 08:15 und 10:30 Uhr auf dem Parkplatz hinter dem

Polizeigebäude abgestellt. Ein unbekannter PKW-Fahrer hat in der

Zwischenzeit die Vorsicht beim Ein- oder Ausparken nicht gebührend

walten lassen und am Opel einen Streifschaden im Wert von etwa 900

Euro verursacht. Danach machte er sich aus dem Staub ohne sich um die

Schadensregulierung zu bemühen. Da der Parkplatz stark frequentiert

ist und das geschädigte Fahrzeug mit auffälligen pinkfarbenen Felgen

bestückt ist, hofft die Polizei auf Hinweise zum Flüchtigen und zum

Unfallhergang.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Telefon: 06321 854-0

E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de

