FW Rheurdt: Rettungshubschrauber im Einsatz: Feuerwehr Rheurdt befreit eingeklemmte Personen aus ihrem Fahrzeug

Rheurdt (ots) –

Am Donnerstagnachmittag gegen 15.50 Uhr befuhren ein 89-jähriger

Fahrer und seine 85-jährige Beifahrerin mit ihrem Fahrzeug des

Fabrikats Mazda aus Richtung Kerken-Stenden kommend eine

Gemeindestraße in Richtung Rheurdt. Auf Höhe einer Gaststätte im

Ortsteil Saelhuysen beabsichtigte man, die Landstraße L140 zu queren.

Hierbei kam es zur Kollision mit einem VW T5 eines 49-jährigen

Fahrers, der die Landstraße in Richtung Schaephuysen befuhr. Bei dem

Zusammenprall wurden die Insassen des Mazda in ihrem Fahrzeug

eingeklemmt und schwer verletzt. Der Fahrer des VW Busses zog sich

leichte Verletzungen zu, konnte seinen PKW allerdings eigenständig

verlassen. Die alarmierte Gesamtwehr Rheurdt leistete bis zum

Eintreffen des Rettungsdienstes die Erstversorgung der Verletzten und

betreute zudem drei Ersthelfer. Anschließend befreite man die

eingeklemmten Insassen unter Zuhilfenahme von hydraulischen

Rettungsgeräten patientenorientiert und schonend aus ihrem Fahrzeug.

Der Fahrer des Mazda wurde mit dem Rettungshubschrauber „Christoph 9“

aus Duisburg in eine Spzialklinik geflogen; die Beifahrerin wurde mit

einem Rettungswagen zur stationären Behandlung ebenfalls einem

Krankenhaus zugeführt. 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren rund 90

Minuten im Einsatz.

