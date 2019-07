POL-NE: Versuchter Wohnungseinbruch in Neuss – Schieben Sie Einbrechern einen Riegel vor und nutzen Sie die Montagsberatung der Polizei!

Neuss-Dreikönigenviertel (ots) –

In der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag (3.7./4.7.) hatten es

Einbrecher auf die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Kantstraße

abgesehen. Die Unbekannten versuchten, sich in der Zeit von 13:30 Uhr

bis 6 Uhr Zutritt zu einer Hochparterrewohnung zu verschaffen.

Hebelspuren zeugten von ihrem kriminellen Tun. Die Kriminalpolizei

hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche

Hinweise zum versuchten Einbruch geben können, um einen Anruf unter

02131 300-0.

Das Team der Kriminalprävention lädt interessierte Bürgerinnen und

Bürger zur kostenfreien Beratung zum Thema „Schutz vor

Wohnungseinbrüchen“ an den kommenden Montagen im Juli ein. In der

Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 15:30 Uhr, ist

die Beratungsstelle der Polizei an der Jülicher Landstraße 178 in

Neuss ohne vorherige Anmeldung für Sie geöffnet. Falls Ihnen der Weg

zu weit ist, können Sie auch gerne die Möglichkeit der telefonischen

Beratungen unter 02131 300-25518 für diesen Zeitraum nutzen. Weitere

Informationen finden Sie auf der Internetseite der

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss:

https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/

