POL-MK: Mögliche Diebesbeute

Iserlohn (ots) –

Bei einer Hausdurchsuchung hat die Polizei in Iserlohn am

Donnerstag eine Reihe von Gegenständen sichergestellt, die

möglicherweise aus Diebstählen stammen. Es handelt sich zwar

wahrscheinlich nicht um besonders wertvolle, aber dafür markante

Gegenstände: Uhren und Taschen. Wer sein Hab und Gut wiedererkennt,

der kann sich melden bei der Polizei in Iserlohn unter Telefon

9199-5110 bzw. -0.

