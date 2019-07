FW-EN: Open Air Konzert der Big Band an der Feuer- u. Rettungswache

Schwelm (ots) –

Nach fast 6-monatigem „Exil“ im Aufnahmestudio ihres Keyboarders

Peter Birkholz in Witten ist die Bigband der Feuerwehr Schwelm nun

wieder „Back home“ an der Feuerwache in der August-Bendler-Straße in

Schwelm angekommen. Grund genug, dies mit einem Open Air Konzert im

Hof der Feuerwache zu feiern. Dazu wird die Wache leergeräumt und

durch die Unterstützung der Kameradinnen und Kameraden aus den

Löschzügen wird es ein hoffentlich schöner Sommerabend mit „Swing and

more…“ auf dem Hof der Feuer- und Rettungswache in der

August-Bendler-Str. Für die Verpflegung der Gäste ist

selbstverständlich auch gesorgt!

Die beiden Sängerinnen Kristin Peters und Mennana Ennaoui werden,

neben unserem Sänger Peter Birkholz, zum satten Sound der Bigband

Songs aus verschiedensten Genres präsentieren. Darüber hinaus dürfen

natürlich auch rein instrumentale Stücke nicht fehlen.

Das Konzert beginnt am 6. Juli um 19:30 Uhr und der Eintritt ist

frei. Allerdings würde sich die Bigband über Spenden freuen, um die

Unkosten zu decken. Da die Parkplatz-Situation in der Nähe der

Feuerwache sehr begrenzt ist, macht es Sinn, etwas entfernt zu parken

und dann zu Fuß zu kommen, falls man nicht ohnehin mit den

öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchte.

