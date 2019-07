LKA-NI: Spezialkräfte des LKA trainieren Ernstfall im Kernkraftwerk Grohnde

Hannover (ots) – Das Spezialeinsatzkommando (SEK) des

Landeskriminalamtes (LKA) Niedersachsen trainiert am (heutigen)

Freitag im Kernkraftwerk Grohnde (Landkreis Hameln/Pyrmont) für den

Ernstfall. An der groß angelegten Fortbildung sind unter anderem die

Polizeiinspektion Hameln/Pyrmont, Höhen-Spezialisten des SEK aus

Nordrhein-Westfalen sowie technische Spezialisten und die

Hubschrauberstaffel der Zentralen Polizeidirektion (ZPD)

Niedersachsen beteiligt. Insgesamt werden rund 100 übende Kräfte vor

Ort sein. „Regelmäßig unterschiedliche Szenarien zu trainieren, ist

für unsere Spezialkräfte enorm wichtig, um im Ernstfall professionell

und schnell vorgehen zu können“, so LKA-Vizepräsident Bernd Gründel.

Bei der Spezialfortbildung geht es vor allem darum, verschiedene

Taktiken unter möglichst realistischen Bedingungen abzubilden. So

müssen die Kräfte unter anderem eine Höhenintervention durchführen.

Das Szenario: Personen haben eine Art Hängematte zwischen beiden

Kühltürmen des Kraftwerks gespannt. Zudem werden SEK-Kräfte in einem

vermutlich kontaminierten Bereich in CBRN-Schutzausstattung (chemisch

(C), biologisch (B) radiologisch (R) nuklear (N)) agieren und eine

fiktive Geiselnahme auflösen.

„Ich freue mich, dass die Kraftwerk-Crew und der Betreiber

Preussen Elektra es uns ermöglichen, in einer realitätsnahen Umgebung

diese nicht alltägliche Situation zu trainieren“, so

LKA-Vizepräsident Gründel.

